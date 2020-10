Noxxon : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Noxxon Pharma publie ses résultats pour le premier semestre 2020, clos le 30 juin 2020. La société n'a généré aucun revenu au cours du premier semestre 2020. Elle ne prévoit pas que ses produits candidats en développement ne génèrent de revenus à moins de la signature d'un accord de licence, de l'obtention de l'approbation réglementaire menant à une commercialisation de ses produits, ou de la conclusion d'accords de collaboration avec des partis tiers intéressés.

Les autres produits d'exploitation ont diminué à 33.000 euros au premier semestre 2020 (contre 274.000 euros au premier semestre 2019). Les autres services fournis en 2020 ont généré des produits d'exploitation moins élevés que la vente de matières premières et qu'une renonciation partielle des membres du directoire et du Conseil de surveillance à leurs créances sur la rémunération due par le Groupe au premier semestre 2019.

Noxxon a consacré ses ressources à la recherche et au développement ('R&D') ainsi qu'aux frais généraux et administratifs (G&A). Les dépenses de 'R&D' ont diminué à 942.000 euros au premier semestre 2020 (contre 1.062.000 euros au premier semestre 2019). Cette réduction des dépenses de 'R&D' est principalement due à la baisse des coûts de fabrication des médicaments, des frais de service et des autres coûts liés aux essais cliniques et précliniques, mais aussi à la baisse des coûts liés aux brevets et aux services de conseil. Elle est partiellement compensée par la hausse des dépenses de personnel.

Les frais généraux et administratifs ont diminué à 988.000 euros au premier semestre 2020 (contre 1.238.000 euros au premier semestre 2019). Cette réduction des frais généraux et administratifs est principalement due à la baisse des frais juridiques, de conseil et d'audit, à la réduction des dépenses liées aux relations publiques et aux relations avec les investisseurs, ainsi qu'à la baisse des autres dépenses. Elle est partiellement compensée par la hausse des frais de personnel.

Les pertes de change sont passées à 7.000 euros au premier semestre 2020, contre 2.000 euros au premier semestre 2019, en raison de l'augmentation du volume des achats libellés dans des devises autres que l'euro au premier semestre 2020.

Les frais financiers sont passés de zéro au premier semestre 2019 à 4.173.000 euros au premier semestre 2020. Les frais financiers du premier semestre 2020 sont principalement dus au financement des obligations convertibles d'Atlas en ce qui concerne l'émission et la conversion des notes convertibles en actions et la comptabilisation des instruments financiers dérivés composés, à l'exercice des bons de souscription du financement de la ligne d'actions Yorkville, à l'exercice sans numéraire de tous les bons de souscription d'Acuitas restants en circulation et aux ajustements de la juste valeur des bons de souscription en circulation.

Les frais financiers du premier semestre 2020 étaient non cash, à l'exception de 105.000 euros, dont 103.000 euros de coûts de transaction supportés par l'entreprise en liaison avec l'émission d'obligations convertibles.

Les produits financiers (tous hors trésorerie) ont augmenté pour atteindre 154.000 euros au premier semestre 2020 (contre 75.000 euros au premier semestre 2019). Cette augmentation est due au gain de décomptabilisation des instruments financiers dérivés composés en relation avec le financement des obligations convertibles Atlas au premier semestre 2020.

En raison des facteurs susmentionnés, la perte du Groupe avant impôt sur le revenu a augmenté pour atteindre 5.923.000 euros au premier semestre 2020 (contre 1.953.000 euros au premier semestre 2019). Les flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 1.811.000 euros au premier semestre 2020 contre 2.687.000 euros au premier semestre 2019.