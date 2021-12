Noxxon annonce le recrutement d'un premier patient dans la phase d'expansion de l'étude de phase 1/2 NOX-A12 dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que le premier patient a été recruté dans un bras d'expansion de l'étude GLORIA sur NOX-A12 dans le cancer du cerveau non méthylé MGMT (glioblastome, GBM).

Le patient a reçu sa première semaine de traitement de NOX-A12 (600 mg/semaine) associé à de la radiothérapie et d'un inhibiteur de VEGF, bevacizumab.

L'étude de phase 1/2 GLORIA évalue la sécurité et l'efficacité du NOX-A12 associé à de la radiothérapie. Trois bras d'expansion évalueront l'effet synergique du NOX-A12 avec d'autres traitements :

-Bras A : NOX-A12 avec de la radiothérapie chez les patients ayant subi une résection complète de la tumeur.

-Bras B : NOX-A12 avec de la radiothérapie et du bevacizumab chez les patients ayant une résection tumorale incomplète.

-Bras C : NOX-A12 avec de la radiothérapie et un anti-PD-1 chez les patients ayant une résection tumorale incomplète.

Chaque bras d'expansion prévoit d'évaluer 6 patients.

Aram Mangasarian, PDG de Noxxon, a commenté : "Après les résultats convaincants obtenus avec le NOX-A12 chez les patients atteints de glioblastome dans le cadre de l'étude GLORIA en association avec la radiothérapie, nous sommes enthousiastes à l'idée d'aller de l'avant et d'explorer d'autres combinaisons de traitements qui pourraient apporter des bienfaits supplémentaires à ces patients difficilement traitables. À ce stade, nous privilégions le recrutement dans les bras avec bevacizumab et anti-PD-1, et nous sommes impatients de voir les résultats."

Les bras d'expansion A et B ont déjà été approuvés par l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), tandis que le troisième bras est toujours en cours d'évaluation. Les bras d'expansion visent à fournir des données cliniques supplémentaires pour soutenir la conception de l'essai pivot, et les discussions avec les autorités réglementaires.