Noxxon annonce l'expansion prévue de l'essai de phase 1/2 NOX-A12 dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui les plans d'expansion de son étude clinique de phase 1/2 en cours sur NOX-A12 en association avec la radiothérapie chez les patients atteints de glioblastome (cancer du cerveau).

La société prévoit l'expansion de l'étude GLORIA en cours pour inclure des patients supplémentaires dans trois voies d'expansion pour le traitement de la population résistante à la chimiothérapie de première ligne (promoteur MGMT non méthylé) et recevant la dose la plus élevée de NOX-A12 (600 mg/semaine), en association avec de la radiothérapie :

-6 patients dont la tumeur a été entièrement réséquée seront traités par l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie;

-6 patients présentant une tumeur partiellement réséquée ou non réséquée seront traités par l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie ainsi que du bevacizumbab;

-6 patients présentant une tumeur partiellement réséquée ou non réséquée seront traités par l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie ainsi qu'un inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1.

Ces trois voies d'expansion s'ajoutent à l'essai de phase 1/2 en cours évaluant trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/semaine), associée à une radiothérapie à faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. Les patients des deux premières cohortes recevant 200 et 400 mg/semaine ont rapporté des données positives. Le recrutement des patients de la troisième cohorte recevant 600 mg/semaine s'est achevé et les résultats sont attendus au premier trimestre 2022. Un amendement au protocole clinique afin d'étendre l'étude aux deux premières voies mentionnées ci-dessus a été approuvé par l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Un autre amendement pour la troisième voie est en cours de préparation. Une fois inscrits pour l'étude, les patients recevront le traitement pendant 6 mois.

"En parallèle l'extension de notre étude de phase 1/2 sur NOX-A12 chez les patients atteints de tumeurs cérébrales nous permettra d'explorer trois autres configurations de traitement, toutes soutenues par les données cliniques issues de l'étude GLORIA. Nous allons étendre notre base de données à l'ensemble de population en résection chirurgicale complète. Nous prévoyons également d'inclure cette population de patients dans notre prochaine étude majeure sur le glioblastome.

Ces extensions permettront également d'évaluer la sécurité et le bénéfice synergique potentiel de NOX A12 combiné aux anti-PD-1 et anti-VEGF. Notre intérêt pour une combinaison avec un anti-PD-1 est motivé par l'observation que NOX-A12 semble favoriser l'infiltration de cellules immunitaires cytotoxiques activées dans le tissu tumoral. La combinaison avec un anti-PD-1 pourrait donc permettre une réponse tumorale nettement plus forte. Nous allons également tester une combinaison avec un traitement anti-VEGF, courante pour ce type de patients. Nous sommes impatients d'évaluer toutes ces combinaisons", a commenté Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.

NOX-A12 cible CXCL12, une molécule de signalisation cruciale utilisée par les cellules malignes pour former un microenvironnement tumoral favorable, et est conçu pour (i) prévenir la récidive tumorale après radiothérapie en bloquant l'afflux de cellules réparatrices de la tumeur venant de la moelle osseuse et (ii) modifier le microenvironnement tumoral afin de permettre l'action des cellules immunitaires anticancéreuses, telles que les cellules T tueuses.