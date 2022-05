Noxxon ajuste son accord avec Atlas

(Boursier.com) — Noxxon Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce un troisième amendement de son accord avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO). Cet amendement augmente et équilibre toutes les tranches restantes à 1,08 million d'euros, ajuste les conditions de conversion à celles de l'accord initial conclu en avril 2020 et permettra à Noxxon de tirer deux tranches à des conditions plus flexibles à partir de juillet 2022. "L'objectif de l'amendement de notre accord avec Atlas est de répondre aux besoins de financement de Noxxon afin de mener à bien nos programmes et de garantir le financement de la Société en dépit des conditions de marché difficiles actuelles. Ces changements permettront également de faire face à la baisse de liquidité des actions de la société et de faciliter des conversions plus structurées afin de poursuivre la restructuration du capital de façon plus efficace", commente Bryan Jennings, directeur financier de Noxxon.

Le contrat d'obligations convertibles avec ASO, initialement divulgué le 23 avril 2020, et modifié le 14 octobre 2020 et le 29 décembre 2021, a été à nouveau modifié afin d'ajuster sa capacité à 20,52 millions d'euros, répartis en dix-neuf tranches égales de 1,08 million d'euros, de modifier les conditions de conversion pour revenir à celles de l'accord initial établi en avril 2020, et de prévoir des conditions plus flexibles sur deux tirages à la discrétion de Noxxon à partir de juillet 2022. Le prix de conversion des obligations convertibles en circulation en actions sera désormais calculé par la moyenne des trois prix moyens pondérés en fonction du volume quotidien (VWAP) des actions de la société sélectionnés au cours des 10 jours de bourse consécutifs précédant la réception de l'avis de conversion. La société et ASO ont également convenu que, suite à la récente émission d'obligations convertibles du 21 avril 2022, l'émission suivante d'obligations ne pourrait avoir lieu avant le 1er juillet 2022. L'avenant prévoit également que les conditions de liquidité du marché et de capitalisation soient supprimées pour les deux prochaines tranches consécutives de 1,08 million d'euros chacune.