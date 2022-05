Noxxon : AG et changement de nom en vue

(Boursier.com) — Noxxon Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce la convocation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société le 29 juin 2022, à 14h00 CEST, dans les bureaux de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ à Amsterdam, Pays-Bas. Les comptes annuels pour l'année 2021 et le rapport du conseil d'administration pour 2021, la convocation, l'ordre du jour et les notes explicatives de l'ordre du jour, les instructions et documents pour la participation et le vote à l'AG sont disponibles sur le site Internet de la société. Ces documents sont également disponibles dans les bureaux de la société, Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589 Berlin, Allemagne, pour les actionnaires et les personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée qui, sur demande, en recevront un exemplaire gratuit. L'un des sujets à l'ordre du jour de l'AG portera sur la proposition de changer le nom de la société en "TME Pharma N.V.".

Aram Mangasarian, PDG de Noxxon, a déclaré : "La proposition de changement de nom de la société en TME Pharma s'inscrit dans la transition stratégique planifiée qui reflète la manière dont notre société a évolué, mûri et renforcé son positionnement au cours des dernières années. Nos actifs thérapeutiques qui ciblent et modulent le microenvironnement tumoral ont montré un fort potentiel lors de leur développement clinique dans des cancers difficiles à traiter tels que le glioblastome et le cancer du pancréas, et nous continuerons à nous consacrer à la promotion d'approches modifiant le MET. Nous sommes fiers de reconnaître l'héritage scientifique de Noxxon construit sur la base de sa plateforme propriétaire Spiegelmer, et nous poursuivrons notre mission consistant à apporter de nouveaux traitements anticancéreux aux patients".