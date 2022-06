Noxxon : accord avec le National Cancer Institute aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Noxxon Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), a conclu un accord de transfert de matériel avec le National Cancer Institute (NCI), du National Institutes of Health (NIH), afin d'explorer davantage les effets des principaux composés de Noxxon, l'inhibiteur de CXCL12, NOX-A12 et l'inhibiteur de CCL2 NOX-E36, séparément et en combinaison, sur les tumeurs cérébrales. Le programme de recherche sera dirigé par le Dr Mark R. Gilbert, directeur de la branche neuro-oncologie du Centre de recherche sur le cancer du National Cancer Institute (NCI/CCR), qui fait partie du NIH. Dans le cadre de cet accord, Noxxon fournira NOX-A12 et mNOX-E361 au NCI, qui effectuera des tests précliniques dans différentes combinaisons avec des traitements immunomodulateurs, notamment des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Les différentes combinaisons seront testées dans une série d'expériences dans trois modèles murins de cancer du cerveau, avec une caractérisation étendue et détaillée du microenvironnement tumoral.

"Nous sommes fiers et enthousiastes d'établir ce partenariat avec le NCI afin d'approfondir notre compréhension de nos composés principaux, NOX-A12 et NOX-E36, dans les tumeurs cérébrales. En utilisant trois modèles différents de cancer du cerveau avec des caractéristiques immunologiques très distinctes, cette recherche améliorera considérablement la compréhension de l'effet de nos composés sur la biologie des tumeurs. Les travaux devraient également permettre de déterminer comment notre antagoniste du CXCL12 et du CCL2 peut être complémentaire à d'autres approches pour modifier le microenvironnement des tumeurs cérébrales, dans le but de faciliter une réaction immunitaire antitumorale pertinente", a ajouté Aram Mangasarian, PDG de Noxxon. NOX-A12 fait l'objet d'une étude de phase 1/2 GLORIA avec escalade de dose chez des patients atteints de cancer du cerveau (glioblastome), dont les données principales ont été présentées lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui s'est tenue à Chicago, Illinois, États-Unis, le 5 juin. Le NCI ne participe pas à cette étude clinique.