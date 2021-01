Noxxon a déjà bouclé sa levée de fonds de 6,4 ME

(Boursier.com) — Noxxon Pharma a déjà bouclé son augmentation de capital via un placement privé lancé hier et réalisé auprès d'investisseurs européens, grâce à la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 6,4 ME.

Le prix de souscription de 0,45 Euro par action nouvelle, représente une décote de 22,5% sur la moyenne des cours de clôture des actions au cours des cinq jours de bourse du 19 au 25 janvier.