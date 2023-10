Novo Nordisk : le champion de la bourse européenne dope ses prévisions

(Boursier.com) — Novo Nordisk gagne encore 1,2% ce vendredi à 719 couronnes danoises, ou 1,4% à Wall Street sur les 101$. Le groupe pharmaceutique danois, première capitalisation boursière européenne à 437 milliards d'euros désormais, a rehaussé ses estimations de profits et revenus avec le succès de ses traitements pour la perte de poids et le diabète (Wegovy et Ozempic). Le groupe table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires allant de 32 à 38% cette année, contre 27-33% auparavant à changes constants. Il envisage par ailleurs une croissance du profit opérationnel 2023 allant de 40 à 46%, contre 31-37% précédemment. Ozempic, traitement du diabète du groupe également prescrit parfois pour la perte de poids, et Wegovy qui cible l'obésité, soutiennent donc toujours les comptes. Les nouvelles prévisions reflètent surtout l'anticipation de ventes plus élevées d'Ozempic aux Etats-Unis.

Pour son troisième trimestre, le groupe a affiché une croissance des revenus de 38% et une progression de 47% de son bénéfice opérationnel.