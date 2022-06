Novavax va flamber à Wall Street, après l'avis du panel FDA favorable à son vaccin Covid-19

(Boursier.com) — Novavax , qui s'envolait de 6,2% lundi et restait suspendu sur la cote américaine hier mardi dans l'attente de la recommandation du panel FDA concernant son vaccin Covid-19, est attendu en progression de plus de 20% avant bourse ce mercredi. Alors que les États-Unis tentent de convaincre les hésitants de se faire vacciner enfin contre le Covid, une nouvelle alternative est offerte aux sceptiques. Un comité consultatif de la FDA vient donc de recommander le vaccin Novavax pour une utilisation chez l'adulte. Les Américains qui n'avaient pas confiance dans les vaccins disponibles de Pfizer / BioNTech, Moderna ou Johnson & Johnson, pourraient donc trouver là une quatrième possibilité peut-être plus séduisante.