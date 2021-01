Novavax : son vaccin contre le Covid jugé efficace à 89,3%

Novavax : son vaccin contre le Covid jugé efficace à 89,3%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans la course au vaccin contre le Covid-19, un nouveau candidat sérieux est désormais sur les rangs. Le candidat-vaccin de la société Novavax a ainsi été jugé efficace à 89,3% à l'issue de son essai clinique de Phase 3, a annoncé jeudi soir la "biotech" américaine.

Selon les résultats de l'essai de Phase 3 impliquant plus de 15.000 personnes au Royaume-Uni, "NVX-CoV2373 a le potentiel pour jouer un rôle important dans la résolution de cette crise sanitaire publique mondiale", a affirmé le CEO de l'entreprise, Stanley Erck.

L'analyse préliminaire des données sur le variant anglais du virus indique une efficacité de 85,6% contre cette mutation, a précisé l'entreprise américaine. Mais cette nouvelle positive a été contrebalancée par l'annonce conjointe que le vaccin est en revanche moins efficace face au variant dit Sud-africain. Un essai provisoire mené en Afrique du Sud a ainsi montré une efficacité de 60%.

A Wall Street, l'action Novavax a d'abord réagi en baisse à ces nouvelles, avant de bondir de plus de 27% dans les échanges électroniques après la clôture. Le titre affiche une hausse de 20% depuis le début de l'année 2021, et a été multiplié par près de 20 en un an, dans l'espoir de la mise au point de ce vaccin contre le Covid.

Commandes en vue aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada

Ces résultats pourraient prochainement mettre le vaccin de Novavax sur la voie de l'autorisation dans plusieurs pays. La société est soutenue par un financement de 1,6 milliard de dollars du gouvernement américain dans le cadre d'un accord pour 100 millions de doses, et le Royaume-Uni devrait recevoir 60 millions de doses. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré jeudi soir sur Twitter que les autorités sanitaires étaient prêtes à examiner le vaccin.

Good news that the @Novavax UK trials. Thank possible. Our medicines regulator will now assess the vaccine, which will be made in Teesside. If approved, we have 60m doses on order. >— Boris Johnson (@BorisJohnson), via Twitter

La compagnie a aussi annoncé le 22 janvier avoir conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour l'achat de 52 millions de doses. Des discussions sont aussi en cours avec l'Union européenne pour obtenir jusqu'à 200 millions de doses du vaccin Novavax.

Rappelons que les vaccins de l'alliance Pfizer et BioNTech et de Moderna affichent pour leur part une efficacité d'environ 95% contre la version du coronavirus prédominante, avant l'apparition des derniers variants. Ils ont indiqué que leur vaccins restaient efficaces contre le variant britannique, et Moderna a indiqué que le sien paraît également efficace contre le variant sud-africain, Pfizer menant encore des études à ce sujet.