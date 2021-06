Novavax s'envole, vaccin efficace à plus de 90%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Novavax grimpe de près de 11% avant bourse à Wall Street, alors que le laboratoire du Maryland vient de faire état d'une forte efficacité de son vaccin anti-covid. Les données dévoilées sur son essai clinique américain montrent ainsi une efficacité de plus de 90% du vaccin sur une variété de variants. L'étude sur près de 30.000 volontaires aux Etats-Unis et au Mexique devrait donc permettre au groupe de demander une autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin aux USA et dans d'autres régions durant le troisième trimestre 2021.

Le candidat-vaccin de Novavax s'est montré efficace à plus de 93% contre les variants prédominants ayant le plus inquiété la communauté scientifique, selon le laboratoire américain, qui évoque notamment le variant britannique, qui était devenu le plus commun aux USA durant l'essai, mais aussi les variants détectés initialement au Brésil, en Afrique du Sud et en Inde. Il s'agit d'un vaccin basé sur la technologie des protéines recombinantes. Le vaccin a été efficace à 91% chez les volontaires à haut risque d'infection sévère et 100% efficace dans la prévention des cas modérés à sévères. Le laboratoire constate enfin une efficacité à près de 70% contre les variants d'origine inconnue. Novavax ajoute que son vaccin a été généralement bien toléré parmi les participants, les effets secondaires généralement légers comprenant migraines, fatigue et douleurs musculaires. Un petit nombre de participants a connu des effets secondaires décrits comme sévères.

Novavax s'estime en mesure de produire 100 millions de doses par mois d'ici à la fin du troisième trimestre 2021 et 150 millions de doses mensuelles au quatrième trimestre.