Novavax rechute !

(Boursier.com) — Novavax qui avait bondi à Wall Street en milieu de semaine, alors que l'Union européenne venait de sceller un accord avec le laboratoire pour la commande de 200 millions de doses de son potentiel vaccin anti-covid, rechute de plus de 15%, de retour sous les 200$ ce vendredi. Le titre dérape, alors que le fabricant de médicaments a déclaré qu'il retarderait la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour son vaccin Covid-19 d'ici au quatrième trimestre... Novavax a également enregistré une perte plus importante que prévu et a vu ses revenus chuter en deçà des prévisions du consensus de marché.

Dans le cadre du contrat avec l'UE, les Etats de l'Union européenne auront la possibilité d'acquérir jusqu'à 100 millions de doses, avec une option sur 100 millions de doses additionnelles jusqu'en 2023, une fois que le sérum aura été approuvé par le régulateur européen... Il s'agit donc d'un contrat d'achat anticipé, en attendant l'approbation de l'Agence européenne des médicaments.