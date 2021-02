Novavax pourrait fournir 1,1 milliard de doses de son vaccin anti-Covid à l'oganisation Gavi

(Boursier.com) — Novavax flambe avant-Bourse à Wall Street après l'annonce de la signature d'un protocole d'accord sur la fourniture de 1,1 milliard de doses du vaccin contre le coronavirus développé par le laboratoire à l'organisation internationale Gavi. Les doses seront fabriquées et distribuées dans le monde entier par Novavax et le Serum Institute of India (SII), ce dernier dans le cadre d'un accord existant entre Gavi et le SII.