Novavax peut-il faire faillite ?

(Boursier.com) — Novavax , le laboratoire biotechnologique américain, s'effondrait hier soir de 26% après bourse à Wall Street. Le concepteur de vaccins a estimé en effet qu'il existait un "doute substantiel" sur son activité. Autrement dit, le groupe juge qu'il pourrait ne pas disposer d'assez de cash pour tenir plus d'un an. "Alors que nos prévisions actuelles de flux de trésorerie pour la période prospective de continuité d'exploitation d'un an estiment que nous disposons de suffisamment de capital disponible pour financer les opérations, cette prévision est soumise à une incertitude importante, notamment en ce qui concerne les revenus de 2023, le financement du gouvernement américain et les attentes d'arbitrage", a déclaré le groupe. Compte tenu de ces incertitudes, un doute important existe donc concernant la capacité du groupe à poursuivre ses opérations d'ici un an.

A fin 2022, le groupe disposait de 1,34 milliard de dollars de cash et équivalents. La perte nette du quatrième trimestre s'est élevée à 182 millions de dollars soit 2,28$ par titre, contre 846 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont atteint 357 millions de dollars contre 222 millions de dollars un an avant. Le consensus FactSet était d'environ 1$ de perte par action et 383 millions de dollars de revenus. En 2023, le groupe entend aligner ses investissements et activités sur sa priorité clé consistant à livrer un vaccin Covid-19 mis à jour en ligne avec les recommandations des autorités de santé publique, pour la saison vaccinale à venir. Afin de maximiser les opportunités et de réduire les risques significatifs et incertitudes concernant le marché covid, le groupe prévoit de réduire les dépenses et d'opérer de manière efficiente pour délivrer une croissance à long terme.