Novavax : le titre plonge malgré la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Novavax plonge de plus de 20% en pré-séance à Wall Street malgré l'annonce du premier trimestre bénéficiaire de son histoire. Le laboratoire a livré seulement 31 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19 au premier trimestre sur les deux milliards qu'il prévoit d'écouler cette année. Novavax a cependant réitéré ses prévisions de revenus pour 2022 (entre 4 et 5 milliards de dollars), affirmant qu'il s'attendait à une accélération des ventes de vaccins dans ses marchés clefs au cours du trimestre en cours. "Nous nous attendons à voir des gains supplémentaires sur ces marchés dans les mois à venir alors que la demande se poursuit avec les récentes poussées de Covid dans le monde", a déclaré le directeur commercial, John Trizino.

Au premier trimestre, la firme a dégagé un profit net de 203 millions de dollars (2,56$ par titre) contre une perte de 223 M$ un an plus tôt pour des revenus de 704 M$. Le consensus était positionné plus haut avec un bpa anticipé à 2,65$ et des recettes attendues à 806,8 M$.