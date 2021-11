Novavax grimpe après les annonces indiennes

(Boursier.com) — Novavax est recherché ce lundi, en hausse de près de 9% à 161,85$ à Wall Street, après l'approbation en urgence en Inde de son vaccin contre le COVID-19 développé en partenariat avec le Serum Institute of India... Il y a un mois, Novavax et son partenaire avaient annoncé une soumission réglementaire auprès de l'Organisation mondiale de la santé pour l'inscription sur la liste des utilisations d'urgence du candidat vaccinal contre le COVID à base de protéines recombinantes nanoparticulaires de Novavax avec l'adjuvant Matrix-M.

La demande d'inscription à l'OMS était basée sur la précédente demande d'inscription des sociétés au Drugs Controller General of India (DCGI).