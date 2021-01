Novavax flambe, résultats brobants de son vaccin anti-covid, y compris sur le variant britannique

(Boursier.com) — Novavax bondissait hier de 26% après bourse à Wall Street. Le laboratoire du Maryland a annoncé en effet que son candidat vaccin contre le nouveau coronavirus affichait une efficacité de plus de 89%. Le groupe évoque les résultats d'un essai mené au Royaume-Uni. Mieux encore, l'efficacité serait presque équivalente contre le variant plus contagieux découvert en Angleterre, si l'on en croit les données préliminaires. Un essai mené en Afrique du Sud, où a émergé un autre variant, a montré une efficacité de 60% chez les personnes non atteintes par le VIH. L'essai britannique porte sur 15.000 volontaires de 18 à 84 ans. Il servira sans doute de base aux demandes d'examen par les autorités réglementaires du Royaume-Uni, de l'Union Européenne et d'autres pays. Le groupe fait état d'une efficacité de 85,6% contre la mutation britannique.

Les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna affichent quant à eux environ 95% d'efficacité contre la version dominante du virus.