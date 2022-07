Novavax : attendu de pied ferme à Wall Street

(Boursier.com) — Novavax est attendu encore en hausse à Wall Street, alors que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recommandé l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 du groupe pharmaceutique pour les personnes âgées de 18 ans et plus... Le titre avait déjà grimpé de 11% hier soir.

Un comité consultatif de la FDA avait recommandé en juin le vaccin Novavax pour une utilisation chez l'adulte. Les Américains qui n'avaient pas confiance dans les vaccins disponibles de Pfizer / BioNTech, Moderna ou Johnson & Johnson, pourraient donc trouver là une quatrième voie peut-être plus convaincante...