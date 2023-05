Novavax : +50% à Wall Street avec le plan de licenciements

(Boursier.com) — Novavax s'envole de près de 50% vers les 11$ à Wall Street ce mardi, alors que le laboratoire américain va se séparer de près de 25% de ses effectifs, dans un contexte d'apaisement de la crise sanitaire. Le fabricant de vaccins va également consolider ses installations et ses infrastructures dans le cadre d'un plan de réduction des coûts. Novavax comptait un peu moins de 2.000 employés à la fin de l'année dernière. Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier trimestre a représenté 81 millions de dollars seulement, contre 704 millions de dollars il y a un an. Les analystes avaient estimé les ventes à 85 millions de dollars. La société s'attend à ce que les ventes pour l'année complète se situent entre 1,4 et 1,6 milliard de dollars, ce qui dépasserait nettement les attentes. La perte nette par action a été de 3,41$. Le niveau de cash et équivalents en fin de période était de 637 millions de dollars, contre 1,3 milliard de dollars à fin décembre. Notons que le titre perd encore 79% sur un an.