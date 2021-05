Novavax (-14%) : du retard pour le vaccin contre le Covid-19

(Boursier.com) — La biotech américaine Novavax a souffert mardi à Wall Street après avoir annoncé un décalage du calendrier de production de son vaccin contre le Covid-19. Le titre a terminé sur un plongeon de 13,9% à 138,18$.

Le groupe a indiqué qu'il comptait désormais soumettre une demande d'autorisation aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE au troisième trimestre, alors que la demande était auparavant attendue au deuxième trimestre 2021.

Ces retards risquent notamment de perturber Covax, le programme international de vaccination anti-Covid dans les pays les plus pauvres. Novavax s'était engagée à mettre à disposition 1,1 milliard de doses dans le cadre de ce programme.

Le candidat vaccin de Novavax utilise une technologie différente de celles employées pour les sérums déjà largement autorisés dans le monde. C'est un vaccin dit "sous-unitaire" à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. En mars, l'entreprise a déclaré que son vaccin était efficace à 89,7% contre les formes symptomatiques de la maladie, selon des essais cliniques menés au Royaume-Uni sur plus de 15.000 personnes de 18 ans et plus.

Par ailleurs, Novavax a annoncé mardi avoir réalisé de premiers essais sur des animaux d'un vaccin unique combinant ceux qu'elle développe séparément contre la grippe et le Covid-19, avec de premiers résultats positifs. L'entreprise prévoit de commencer les tests sur des humains, d'abord en très petit nombre, "d'ici la fin de l'année". Le sérum combiné "a suscité des réponses solides contre à la fois la grippe A et B et une protection contre le SARS-CoV-2", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.