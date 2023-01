Novartis : vaut le coup d'oeil !

(Boursier.com) — Novartis grimpe de 2% à 86 CHF, alors que JP Morgan est repassé de 'souspondérer' à 'neutre' sur le laboratoire suisse en ciblant un cours de 85 CHF. Le groupe chercherait encore à céder certains actifs jugés non essentiels afin de renforcer son coeur de métier, à savoir les médicaments 'de pointe'... Le géant pharmaceutique suisse en est encore aux travaux préliminaires concernant les options à retenir pour le devenir de ses unités d'ophtalmologie et de respiration. La cession de la branche d'ophtalmologie pourrait rapporter à elle seule près de 5 milliards de dollars.

Sous la direction de Vas Narasimhan, directeur général, Novartis marche sur les traces de ses pairs tels que GSK et Johnson & Johnson en cherchant à se débarrasser de ses activités grand public ou génériques et à se concentrer sur de nouveaux médicaments. Le laboratoire helvète a annoncé l'été dernier la scission et l'introduction en Bourse à Zurich de sa filiale Sandoz avec pour ambition de créer le numéro un européen des médicaments génériques...