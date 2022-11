Novartis travaillerait sur de nouvelles cessions d'actifs

(Boursier.com) — Novartis chercherait à céder d'autres actifs jugés non essentiels afin de lever des fonds et investir dans son coeur de métier, les médicaments 'de pointe'. Selon les traditionnelles sources proches du dossier de 'Bloomberg', le géant pharmaceutique suisse en est aux premiers stades de l'examen des options pour ses unités d'ophtalmologie et de respiration. Certaines sociétés de capital-investissement étudieraient déjà de près les deux activités. La branche d'ophtalmologie pourrait rapporter à elle seule près de 5 milliards de dollars, selon les sources de l'agence.

Sous la direction de Vas Narasimhan, directeur général, Novartis marche sur les traces de ses pairs tels que GSK et Johnson & Johnson en cherchant à se débarrasser de ses activités grand public ou génériques et à se concentrer sur de nouveaux médicaments. Le laboratoire helvète a annoncé l'été dernier la scission et l'introduction en Bourse à Zurich de sa filiale Sandoz avec pour ambition de créer le numéro un européen des médicaments génériques.

Le portefeuille de médicaments expérimentaux de la société est plus petit dans les domaines des maladies respiratoires et de l'ophtalmologie que pour ses cinq domaines thérapeutiques principaux que sont les maladies cardiaques, l'immunologie, les neurosciences, les tumeurs solides et l'hématologie.