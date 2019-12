Novartis : nouvel objectif

Novartis : nouvel objectif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Novartis qui a relevé fin octobre pour la troisième fois de l'année sa guidance 2019 après avoir enregistré de solides résultats sur les trois mois clos fin septembre, grimpe ce mardi de 0,3% à 91,77 CHF. Le groupe helvète a réalisé au troisième trimestre un profit net de 2 milliards de dollars, en hausse de 8% et de 12% à change constant, pour un chiffre d'affaires net de 12,2 Mds$ (+10%, +13% tcc), stimulé par une croissance en volume atteignant 16 points de pourcentage, principalement grâce à Cosentyx, Entresto, Zolgensma et à l'acquisition de Xiidra.

Le résultat opérationnel 'core' a grimpé de 15% à 3,75 Mds$ et le free cash-flow atteint 3,97 Md$ (+26%). Des résultats supérieurs aux attentes du marché... Compte tenu de cette performance, le management table désormais sur une croissance des revenus à un chiffre (tcc) dans le haut de la fourchette et sur une hausse du résultat opérationnel core entre 15 et 19%. Parmi les dernières notes de brokers, Jefferies reste à l'achat sur le dossier avec un cours cible ajusté de 100 à 105 CHF.