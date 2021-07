Novartis maintient le cap

(Boursier.com) — Novartis , le laboratoire suisse, a dévoilé ce jour des comptes supérieurs aux attentes et réaffirmé par ailleurs ses estimations 2021. Le groupe évoque le retour de la demande à des niveaux pré-pandémiques ou proches dans la plupart des régions et domaines, malgré un léger impact encore perceptible en oncologie et dans les génériques. Le groupe prévoit un nouvel assouplissement des restrictions au second semestre, ce qui devrait profiter à ses activités. Le bénéfice net ajusté est ressorti à 3,72 milliards de dollars, alors que le profit d'exploitation a progressé de 18% à 4,35 milliards de dollars. Le CA s'est amélioré de 14% à près de 13 milliards (+9% hors effets de change). Le consensus était de 3,46 milliards de profits et 12,5 milliards de facturations. Pour l'exercice, le Suisse table sur une croissance de l'activité allant de 1 à 5% à changes comparables et une augmentation d'environ 5% du résultat d'exploitation.