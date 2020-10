Novartis : la panne de croissance sanctionnée

(Boursier.com) — Novartis perd du terrain en bourse (-2%) alors que le géant pharmaceutique suisse a ajusté à la hausse sa guidance annuelle. Le groupe table désormais sur une progression de son résultat opérationnel "core" comprise entre 10% et 15%, contre un taux d'au moins 10% précédemment. Il met en avant une meilleure gestion de la pandémie de coronavirus par les hôpitaux par rapport au début de l'année mais s'attend à ce que la hausse de la volatilité dans les systèmes de soins de santé en raison de l'augmentation des infections au COVID-19 puisse affecter ses prévisions.

Au troisième trimestre, la firme helvète a dégagé un résultat net "core" de 3,47 milliards de dollars (2,94 milliards d'euros), contre 3,21 Mds$ il y a un an et 3,2 Mds$ de consensus. Le bénéfice net a reculé de 5% à 1,9 Md$, notamment pénalisé par une amende de 385 millions d'euros de l'autorité française de la concurrence dans le cadre de pratiques abusives visant à préserver les ventes du médicament Lucentis. Les revenus ont connu une légère hausse de 1% à 12,26 Mds$ mais sont jugés décevants par le marché.

Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré: "Novartis continue de réaliser une solide performance avec des hausses à deux chiffres du résultat opérationnel core et des marges, malgré l'impact du Covid-19 sur les systèmes de santé. Nos moteurs clés de croissance et les lancements affichent une belle performance. La vigueur des activités sous-jacentes de Novartis nous permet d'améliorer les prévisions du résultat opérationnel core pour l'exercice 2020. Nous sommes enthousiasmés par les progrès de notre pipeline, notamment par l'homologation récente aux USA de Kesimpta pour le traitement des formes cycliques de la sclérose en plaques. Nous poursuivons l'intégration des critères ESG dans l'ensemble de nos activités, en adoptant des objectifs ambitieux s'agissant du climat et de l'accès aux médicaments, alors que nous aspirons à devenir à terme un leader dans le domaine des ESG".