Novacyt : trois produits pour soutenir les tests Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Novacyt annonce le lancement de trois nouveaux produits destinés à aider les laboratoires à tester le Covid-19. Il s'agit notamment d'Exsig Direct et Exsig Mag, deux kits d'extraction d'ARN à utiliser avant d'effectuer un test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le Covid-19 et Covid-HT, test à haut débit pour le Covid-19.

Novacyt a développé deux kits d'extraction d'ARN, Exsig Direct et Exsig Mag, pour aider à répondre à la pénurie mondiale actuelle de réactifs d'extraction nécessaires pour effectuer les tests PCR. L'extraction de l'ARN est une étape pré-analytique clé du test du Covid-19 qui doit être effectuée avant de lancer le test PCR sur l'extrait d'ARN. Les deux kits portant le marquage CE peuvent être utilisés avec tous les dispositifs disponibles pour effectuer un test PCR et offrent aux clients des avantages différents ; Exsig Direct apporte des améliorations significatives des procédures tandis qu'Exsig Mag offre une sensibilité accrue du test COVID-19 du groupe.

Exsig Direct est un réactif innovant d'extraction directe par PCR qui dispense de recourir à des systèmes d'extraction par billes magnétiques automatisés complexes. Exsig Direct est conçu pour être utilisé avec le test Covid-19 de la société et devrait améliorer considérablement les procédures des laboratoires, réduire les temps de cycle, augmenter le rendement jusqu'à 50% et réduire les coûts. Il utilise une combinaison de solutions tampons optimisées pour extraire l'ARN du Covid-19 des échantillons cliniques. Ces solutions tampons ont été spécialement conçues et testées cliniquement pour maintenir le haut niveau de performance du test du Covid-19 de la Société. Novacyt prévoit ainsi d'optimiser l'utilisation de cette nouvelle méthode d'extraction dans les futurs tests PCR qui seront développés et commercialisés par le groupe.

Exsig Mag est un nouveau réactif d'extraction conçu pour fonctionner sur plusieurs systèmes automatisés d'extraction à billes magnétique couramment utilisés par les laboratoires cliniques du monde entier. Exsig Mag a été développé pour améliorer l'extraction de l'ARN du Covid-19 à partir d'échantillons cliniques et offre une détection ultra-sensible de Covid-19 lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le test Covid-19 du groupe. Exsig Mag peut également être utilisé en combinaison avec d'autres tests PCR pour le Covid-19.

Covid-HT est un nouveau test pour le Covid-19 optimisé pour être utilisé dans les laboratoires effectuant de grands volumes de tests. Le test doté du marquage CE a été conçu et validé pour fonctionner avec les mêmes niveaux élevés de spécificité et de sensibilité que pour le test COVID-19 du groupe.

Covid-HT utilise le mélange exclusif de la société qui, contrairement au kit Covid-19 standard, ne nécessite aucun prémélange. De plus, les composants du test sont conditionnés pour permettre une optimisation des flux dans les laboratoires hautement automatisés. Par conséquent, Covid-HT devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et permettre d'économiser le temps de manipulation et de préparation en vue de son utilisation.

Exsig Direct, Exsig Mag et Covid-HT sont désormais disponibles et une capacité de production importante a été développée pour répondre à la demande, conclut le groupe.