Novacyt : très forte croissance des revenus semestriels

(Boursier.com) — En amont d'une journée investisseurs prévue ce jour, Novacyt fait état d'un chiffre d'affaires semestriel non audité en hausse de plus de 50% à 94,7 millions de livres sterling. Sur ces revenus, 54 M£ résultent d'un mix de ventes à l'étranger et d'un marché privé de tests en croissance au Royaume-Uni, menant à une augmentation de 20% du chiffre d'affaires hors DHSC comparé à l'année précédente.

Primerdesign, filiale intégralement détenue par Novacyt, a remporté un nouveau contrat dans le cadre du PHE National Microbiology Framework, avec effet immédiat, pour l'approvisionnement de tests PROmate COVID-19 au NHS. Les tests PROmate COVID-19 ont été développés pour être utilisés sur la plateforme d'instruments PCR q16 et q32 de Novacyt. La plateforme d'instruments PCR q16 et q32 pour patients proches utilisant le test PROmate COVID-19 a été validée et peut être utilisée dans certains hôpitaux du NHS. Le contrat est évalué à 4,7 millions de livres sterling et durera jusqu'au 31 mars 2022. Il n'y a pas de niveau d'achat minimum dans le cadre de ce contrat. Par ailleurs, il n'y a pas d'autre mise à jour à l'annonce du 22 juin 2021 concernant le second contrat d'approvisionnement conclu par le Groupe avec le DHSC, avec lequel il est en conflit.

Novacyt a par ailleurs conclu un accord à long terme (LTA) de deux ans avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l'approvisionnement de ses tests genesig COVID-19. En outre, le Groupe a reçu la confirmation de l'UNICEF que son accord à long terme existant avec l'organisation a été prolongé de 12 mois jusqu'en juillet 2022. À ce jour, Novacyt a expédié des commandes à un total de huit pays dans le cadre du LTA de l'UNICEF depuis septembre 2020.

Dans l'ensemble, les ventes sur le marché privé britannique, qui comprennent actuellement les tests COVID-19 dans les secteurs du cinéma, des médias, des voyages et des entreprises, ont augmenté de manière significative au deuxième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. Le Groupe estime qu'il est bien placé pour continuer à soutenir cette croissance au cours du second semestre de l'année.

Dans le cadre de son expansion dans le domaine des tests privés, le Groupe a également signé un premier contrat d'approvisionnement de produits genesig COVID-19 avec Excalibur Healthcare Services, qui a investi dans de nouveaux services de laboratoire à Cambridge, au Royaume-Uni, pour soutenir les tests COVID-19 des clients privés.

Le test PROmate COVID-19 2G (à deux gènes) de Novacyt est un produit clé qui devrait soutenir la croissance des tests privés au second semestre. Comme annoncé le 23 avril dernier, le test CE-IVD PROmate COVID-19 (à un seul gène) de Novacyt identifie le gène ORF1ab du SARS-CoV-2. En raison d'un besoin émergent dans certains pays, la société a lancé un deuxième test PROmate COVID-19 CE-IVD pour identifier à la fois le gène ORF1ab et le gène nsp16 du SARS-CoV-2.

Le Groupe prévoit la poursuite d'une forte croissance des tests privés avec la réouverture des marchés et des voyages et, alors que l'hémisphère Nord entre dans l'hiver, le potentiel de taux d'infection plus élevé augmentera le besoin de tests COVID-19. Depuis le début de l'année 2020, ce sont 16 nouveaux produits CE-IVD que le Groupe a lancés, et il prévoit d'en lancer 10 autres d'ici la fin de l'année 2022.

Par conséquent, le Groupe réitère ses prévisions de chiffre d'affaires de 100 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, à l'exclusion des revenus du DHSC, comme annoncé le 22 juin 2021.