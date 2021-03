Novacyt traque les 'variants préoccupants'

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce qu'il va lancer cette semaine SNPsig VariPLEX, son panel de tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) marqué CE capable de détecter avec un seul kit les quatre variants préoccupants de la Covid-19 (Variants Of Concern - VOC) actuellement identifiés et les deux mutations les plus significatives sur le plan biologique.

VariPLEX est le dernier né de la gamme innovante et en pleine expansion de tests de génotypage par PCR de Novacyt, SNPsig, pour identifier les mutations (polymorphismes à nucléotide unique (Single Nucleotide Polymorphisms - SNP)). Le panel VariPLEX détecte les variants identifiés à l'origine au Royaume-Uni (20I/501Y.V1), en Afrique du Sud (20H/501Y.V2), au Brésil (20J/501Y.V3) et en Californie (20C/S.452R), ainsi que les mutations N501Y et E484K qui sont désormais toutes répandues à travers le monde.

VariPLEX peut être déployé sur site au chevet du patient et produire des résultats en moins de deux heures afin de faciliter la prise de décision le jour même pour les patients et les services de santé publique lorsque les instruments q32 du Groupe sont utilisés, ou dans tout laboratoire central équipé d'une plateforme d'instruments disposant d'une capacité de détection avec au moins quatre canaux fluorescents. Cela constitue une alternative rapide ou un complément au séquençage de nouvelle génération qui nécessite généralement jusqu'à 14 jours d'analyse hors site.

À ce jour, si des variants du SARS-CoV-2 sont considérés comme présentant des propriétés "préoccupantes", notamment un taux d'infection plus élevé, une efficacité vaccinale réduite ou une résistance au traitement par anticorps, ils font l'objet d'une enquête officielle et sont classés comme variants soumis à examen (Variant Under Investigation - VUI). Après une évaluation des risques avec un comité d'experts compétent, comme l'Organisation mondiale de la santé, un VUI peut être désignée comme un VOC. En raison de ses propriétés préoccupantes, Novacyt reconnaît l'importance et la nécessité de surveiller étroitement les VOC et les mutations significatives. Par conséquent, VariPLEX est un panel de tests entièrement personnalisable et de nouvelles mutations peuvent être ajoutées au panel en quelques semaines dès qu'elles deviennent pertinentes.

Parallèlement, Novacyt met aussi à disposition une version du VariPLEX destinée à la recherche uniquement (Research Use Only - RUO) pour les applications épidémiologiques et va demander des autorisations d'utilisation d'urgence dans un certain nombre de pays.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare : "Il s'agit d'une étape importante dans notre réponse à la Covid-19. Alors que nous arrivons à un tournant où les efforts de vaccination augmentent à l'échelle mondiale, nous constatons également une augmentation inquiétante du nombre de variants du virus, qui constituent tous des défis subtilement différents pour les systèmes de santé du monde entier. Avec VariPLEX, nous proposons une alternative abordable, évolutive et efficace en termes de temps au séquençage de nouvelle génération, qui permet de tester de manière fiable les principaux variants en un seul test".