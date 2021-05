Novacyt soutient UNICEF en faisant un don d'un million de tests COVID-19

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste mondial du diagnostic clinique, fera un don d'un million de tests COVID-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) à UNICEF afin de limiter la propagation du virus par le biais du dépistage.

Dans le monde entier, la pandémie de la COVID-19 a bouleversé la vie des enfants et de leurs familles. Depuis le début de la crise UNICEF a apporté son soutien aux enfants les plus vulnérables, en s'efforçant de garantir leur accès à l'éducation, à la nutrition et aux services de santé essentiels. UNICEF agit en tant que partenaire central et principal acheteur pour l'initiative ACT-A (Access to COVID-19 Tools Accelerator) une collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins COVID-19.

En soutenant l'initiative ACT-A, UNICEF a pour objectif d'aider à lutter contre la pandémie de la COVID-19, de sauver la vie des personnels en première ligne et des populations à haut risque, de rendre les systèmes de santé plus résilients et, enfin, de contribuer à ce que les enfants des pays à faible et intermédiaire revenus puissent survivre et s'épanouir.

Alors que le monde accélère les efforts de vaccination contre la COVID-19, les tests restent un élément important des efforts dans le monde pour contenir le virus. Le don de Novacyt aidera UNICEF à travailler avec les gouvernements pour combler les manques de capacité de dépistage de la COVID-19 et à s'assurer que les enfants et leurs familles continuent à avoir accès aux services et soins essentiels.

Novacyt enverra les kits de test dans les pays où il existe à la fois un besoin et une infrastructure pour effectuer des dépistages PCR. Les quatre premiers pays dont les ministères de la Santé ont exprimé leur intérêt et leur capacité à recevoir les kits de tests sont le Nigéria, la Palestine, les Maldives et le Soudan du Sud.