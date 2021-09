Novacyt : report d'AG

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste du diagnostic clinique, annonce que son Assemblée Générale Annuelle (AGA), qui devait se tenir aujourd'hui à 14h00 (Heure de Paris) / 13h00 (Heure de Londres), sera reportée à une date ultérieure. Comme prévu, et conformément au droit français des sociétés, l'AGA comprend à la fois l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire. Afin de remplir pleinement sa fonction et de respecter les règles de procédure, l'AGA doit compter un nombre suffisant d'actionnaires pour constituer un quorum permettant de garantir la validité de l'AGA, conformément au droit français des sociétés. Ce seuil n'a pas été atteint et, conformément à l'article 19 des statuts de Novacyt, l'AGA sera reprogrammée. La nouvelle date et les instructions de vote seront communiquées ultérieurement.