Novacyt : règlement anticipé de toutes les dettes

(Boursier.com) — Novacyt a réglé toutes ses dettes en cours envers Harbert European Growth Capital et Vatel Capital SAS. Selon les termes des accords, Novacyt s'acquittera de ses obligations financières auprès de HEGC et de Vatel avant la fin du mois de juin 2020. Ce faisant, le groupe réglera, en espèces et par l'émission de nouvelles actions ordinaires, un total de 7,0 millions d'euros de dette principale fournie par ces deux prêteurs

Le prêt à terme avec garantie auprès de HEGC de 5,0 millions d'euros, annoncé le 6 novembre 2019, est à taux d'intérêt fixe de 11% par an et remboursable sur 48 mois avec une période initiale de 12 mois d'intérêt seulement, suivie de 36 versements mensuels égaux d'intérêts et de capital. HEGC a pris une garantie de premier rang sur les actifs des entreprises britanniques avec un nantissement sur Novacyt, qui disparaîtra lors du remboursement complet de 6,1 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de capital, au cours du mois de juin 2020.

En mai 2018, Novacyt a conclu avec Vatel une émission obligataire convertible non-garantie de 4,0 millions d'euros, remboursable sur trois ans à un taux d'intérêt de 7,4 %. Selon les termes de la restructuration conclue avec Vatel, annoncée le 6 novembre 2019, le taux d'intérêt a été augmenté rétroactivement à 8,9 % (avec effet au 31 juillet 2019) et la durée du prêt a été prolongée de 12 mois jusqu'en mai 2022 afin de réduire les paiements annuels à effectuer à Vatel. L'obligation comporte également une prime de non-conversion de 0,1% lorsque les remboursements mensuels sont effectués en numéraire.

Suite à la cession des actifs NOVAprep à Algimed Trade en décembre 2019, Vatel a maintenant exercé son droit de demander la conversion de toute la dette en cours en nouvelles actions ordinaires de la Société d'un montant de 1/15 d'euro chacune à un prix de conversion fixe de 0,70 euro par action ordinaire. Par conséquent, la dette restante de 2.066.257 euros a été convertie en 2.952.681 actions ordinaires. Aucun intérêt futur ou couru n'est dû à la suite de cette conversion.

Vatel s'est engagé à conserver un certain nombre d'actions ordinaires pour une période donnée, en vertu de laquelle 1.107.255 actions ordinaires ne seront pas vendues avant le 31 décembre 2021, et 1.033.438 autres actions ordinaires ne seront pas vendues avant le 31 mars 2021. Les 811.988 actions restantes ne sont pas soumises à de telles restrictions.

Le règlement anticipé du prêt de HEGC est financé par la trésorerie du groupe. Au 2 juin 2020, avant le paiement à HEGC, le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 25 millions d'euros (trésorerie au 31 décembre 2019 de 1,8 million d'euros).

Une demande d'admission à la négociation de 2.952.681 nouvelles actions ordinaires sur l'AIM sera déposée et l'admission devrait prendre effet à 8 heures du matin le ou vers le 9 juin 2020. L'admission des nouvelles actions ordinaires à la négociation sur Euronext devrait intervenir au plus tard le 9 juin 2020. Après l'admission, le nombre total d'actions de la Société sera de 70.626.248.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, commente :

"Nous sommes heureux d'annoncer le règlement anticipé de toutes les dettes de Novacyt, rendu possible grâce à la forte génération de liquidités de la Société en 2020. Avec des prises de commandes importantes et les matières premières acquises pour notre test COVID-19, et les revenus attendus des nouveaux produits, nous prévoyons que la forte génération de trésorerie se poursuivra. Je tiens à remercier HEGC et Vatel pour leur soutien à Novacyt pendant cette période".