Novacyt : premiers tests PROmate entièrement lyophilisés

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste du diagnostic clinique, annonce le lancement des premiers tests PCR direct entièrement lyophilisés de la Société. Cette nouvelle catégorie de test Promate permet leur expédition et transport à température ambiante vers des régions éloignées ou dans des zones sans chaîne d'approvisionnement centralisée de stockage à froid, ce qui permet "d'étendre la portée mondiale du portefeuille PCR de Novacyt". Les deux premiers tests lyophilisés PCR direct à être lancés sont PROmate COVID-19 (q32) 2G Dry et PROmate COVID-19 (q16) 2G Lite Dry, élargissant ainsi le portefeuille de détection du Covid-19 de Novacyt, et répondant aux exigences de distribution des clients pour des tests qui peuvent être déployés plus facilement dans les régions éloignées ou en voie de développement. Ces nouveaux tests complètent le portefeuille de Novacyt pour la détection de variants Covid-19, avec un portefeuille plus large de tests PCR direct lyophilisés en développement pour la détection d'autres maladies infectieuses.

PROmate COVID-19 (q32) 2G Dry et PROmate COVID-19 (q16) 2G Lite Dry sont tous deux basés sur la chimie PROmate COVID-19 PCR direct, et ciblent le gène ORF1ab et le gène nsp16, une protéine non structurelle du SRAS-CoV-2. Ils sont conçus pour fonctionner comme une solution de flux de travail total pour l'amplification et l'analyse PCR, avec le PROmate COVID-19 (q32) 2G Dry configuré pour une utilisation sur l'instrument q32 de la société, et le PROmate COVID-19 (q16) 2G Lite Dry configuré pour une utilisation sur l'instrument q16 de la société.