Novacyt poursuit l'augmentation de ses capacités de production de tests

(Boursier.com) — Novacyt annonce que sa division de diagnostic moléculaire basée au Royaume-Uni Primerdesign a vendu et reçu des commandes à ce jour pour plus de 8,7 millions de livres (9,6 millions d'euros) de ses tests COVID-19, marqués CE et destinés à la recherche (RUO). Cela représente environ dix-huit mois de chiffre d'affaires de la division dans des circonstances normales et dépasse déjà le chiffre d'affaires réalisé par Primerdesign en 2019. Les équipes du groupe et son nouveau sous-traitant travaillent à pleine capacité pour répondre à cette demande.

Novacyt précise dispose d'un carnet de commandes très solide qui continue d'évoluer quotidiennement mais affirme qu'il n'est pas possible de prédire avec certitude le taux de conversion de ces demandes. Le 12 mars, la société a annoncé sa stratégie d'investissement en matières premières et la sélection d'un sous-traitant pour soutenir un niveau de demande mensuelle d'environ 2 millions de tests COVID-19. Novacyt confirme ses avancées avec ce fournisseur et recevra les premiers lots la semaine prochaine, la production devant augmenter sensiblement d'ici la fin du mois. En outre, la société a acheté des matières premières supplémentaires et peut désormais produire plus de 5 millions de tests COVID-19. Novacyt réexaminera constamment cette situation au cours des prochaines semaines.

Le groupe annonce également être en pourparlers avancés avec un deuxième sous-traitant, basé au Royaume-Uni, afin d'accroître encore sa capacité de production. Le fait de disposer de trois sites de fabrication indépendants permet également de réduire les risques inhérents à sa propre chaîne d'approvisionnement si le coronavirus venait à perturber la production.

Novacyt estime en outre que la demande pour son test COVID-19 va se maintenir pendant quelques mois encore.