Novacyt : perte creusée en 2019, mais changement de dimension attendu

(Boursier.com) — Novacyt publie ses résultats financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et des perspectives pour 2020. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a diminué de 5% (6% à change constant) pour atteindre 13,1 millions d'euros (11,5 millions de livres sterling) en 2019 contre 13,7 millions d'euros (12,1 millions de livres sterling) en 2018. La marge brute continue de s'améliorer et est passée de 63% en 2018 à 64% en 2019. L'Ebitda ajusté est positif de 197 KE contre 579 KE un an avant. La perte opérationnelle avant éléments exceptionnels se situe à 1,24 ME, contre 425 KE un an plus tôt. La perte annuelle après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante se monte à 6,56 millions d'euros, contre 4,74 millions un an avant.

Comme annoncé précédemment, Novacyt a continué d'enregistrer une demande croissante pour ses produits au cours de l'année. Cependant, cette croissance a été modérée par des contraintes de fonds de roulement qui ont eu un impact sur le chiffre d'affaires et les bénéfices du groupe pour l'ensemble de l'année.

La demande soutenue pour le test COVID-19 "devrait transformer le Groupe en 2020", estime Novacyt. Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare :

"2019 a été une année de consolidation alors que nous avons finalisé le refinancement et la restructuration de l'activité qui ont permis à Novacyt de reprendre sa stratégie de croissance avec trois piliers, à savoir la croissance organique, la R&D et la croissance externe.

Après le développement rapide et le succès du lancement d'un des premiers tests moléculaires au monde pour le COVID-19, nous prévoyons que 2020 sera une nouvelle année de transformation pour l'entreprise à presque tous les niveaux, au regard de la visibilité actuelle sur le chiffre d'affaires et de la demande importante et continue pour ce test. Soutenu par les points forts de Novacyt en matière de développement, de commercialisation et de production sous contrat de produits de diagnostic in vitro, nous pensons que la position financière plus solide et l'amélioration de la réputation du Groupe seront les catalyseurs pour créer un leader mondial du diagnostic clinique des maladies infectieuses.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos employés pour leur implication et leur dévouement, ainsi qu'à nos partenaires et fournisseurs pour leur fidélité tout au long de 2019 ainsi qu'en 2020 dans la lutte contre le COVID-19. Enfin, je tiens à remercier nos actionnaires, anciens et nouveaux, qui continuent à soutenir Novacyt".

L'activité de Primerdesign et Lab21 a démarré l'année en force, avec un carnet de commandes nettement supérieur à celui du début 2019 et avec un fonds de roulement permettant de relancer pleinement la chaîne d'approvisionnement du Groupe pour le premier semestre 2020. Début janvier 2020, Novacyt a commencé le développement d'un nouveau test en réponse à la menace du nouveau coronavirus (COVID-19) apparu en Chine. Primerdesign a lancé son test fin janvier 2020 pour devenir l'un des premiers tests moléculaires au monde pour le virus SRAS-CoV-2. Le test a été le premier à obtenir le marquage CE-IVD. Il a ensuite été approuvé pour un usage d'urgence par la Food and Drug Administration américaine (FDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et d'autres organismes de régulation. Le Groupe a rapidement établi la nécessité de développer sa capacité de production importante et dispose aujourd'hui de huit sites de production en mesure de produire des tests COVID-19 à un rythme de plus de dix millions de tests par mois que Novacyt prévoit d'atteindre à partir de juin 2020. Le groupe, grâce à ses investissements dans les matières premières et la production, est maintenant en mesure de répondre à la croissance significative et attendue de la demande pour son test COVID-19.

Les ventes, les commandes et les promesses d'achats de tests finalisées depuis le lancement initial ont largement dépassé les attentes et ont transformé le groupe, estime Novacyt. "Tout indique que leurs effets positifs sur les résultats financiers se poursuivront. Il s'agit d'un revenu additionnel aux autres activités de Novacyt pour la gamme de produits Primerdesign et Lab21. Les Administrateurs estiment que la forte demande pour son test COVID-19 se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, et pourrait se prolonger jusqu'en 2021 car la demande mondiale de tests COVID-19 continue d'augmenter. Des revenus supplémentaires sont également attendus du lancement de produits liés au COVID-19 (...), qui comprennent le réactif Exsig Direct et un test mobile pour le COVID-19", ajoute Novacyt.

"Au cours des quatre mois clos fin avril 2020, le groupe a enregistré une marge d'EBITDA supérieure à 50% grâce aux effets positifs du test pour le COVID-19. Si le niveau d'activité courant devait se maintenir sur l'ensemble de l'année, la situation financière de l'entreprise en serait transformée et les commandes laissent entrevoir une augmentation continue du niveau d'activité commerciale", estime Novacyt. Un niveau de trésorerie important devrait également être généré par ce niveau de rentabilité. A fin avril 2020, le groupe disposait d'un solde de trésorerie net de 9,2 millions d'euros (1,8 million d'euros au 31 décembre 2019). Compte tenu de la faible intensité capitalistique du processus de production de Novacyt, une part importante de l'EBITDA du groupe devrait être convertie en liquidités.

En outre, le management estime que le développement, le lancement et la commercialisation réussis de son test COVID-19 aura un effet positif et de long terme sur les activités. Outre le renforcement de son expertise du marché, le groupe dispose désormais d'une nouvelle base considérablement élargie de clients mondiaux. Le Groupe enregistre déjà une demande croissante pour ses capacités en B2B de conception et de développement de molécules. Le management estime que ces opportunités s'étendront aux autres gammes de produits de Novacyt.