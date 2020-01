Novacyt : partenariat exclusif entre Primerdesign et le groupe VGS en France

Novacyt : partenariat exclusif entre Primerdesign et le groupe VGS en France









(Boursier.com) — Novacyt annonce que sa division de tests moléculaires Primerdesign a signé un accord commercial exclusif avec Atothis SARL, appartenant au groupe VGS Invest pour la distribution exclusive de certains produits de diagnostic moléculaire en France pour les segments de marché en croissance de l'aquaculture et de l'aquariophilie. La France est le deuxième producteur aquacole de l'Union Européenne, la production de fruits de mer contribuant à elle seule à l'économie française à hauteur de 155.000 tonnes par an, pour une valeur d'environ 550 millions d'euros.

Le partenariat de distribution combine la puissance commerciale du Groupe VGS avec les tests genesig de diagnostic moléculaire innovants de Primerdesign et son instrument propriétaire q16. L'accord a une durée initiale de trois ans et engage VSG à acheter un minimum de 690.000 d'euros de produits Primerdesign.

Le groupe VGS, dont la marque commerciale est Groupe Antinea, est le plus grand distributeur indépendant de produits d'aquariophilie sur le marché français. Le groupe Antinea a été fondé en 1991 et a connu une croissance significative au cours de cette période. Il emploie plus de 70 personnes dédiées au marché français.