Novacyt : nouvelle approbation au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Novacyt annonce que son panel de tests genesig Real-Time PCR SARS-CoV-2 Winterplex 3G (Winterplex 3G) a été approuvé au Royaume-Uni par le règlement 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, devenant ainsi le sixième test PCR de la société à être ajouté au registre CTDA des produits de diagnostic Covid-19 approuvés. Winterplex 3G est un test de dépistage multiplex à haut débit (avec 96 réactions par kit) pour la détection de grippe A, de grippe B, de virus respiratoire syncytial (VRS), et de SARS-CoV-2 (en particulier la détection des cibles des gènes ORF1ab, S et M) à partir d'échantillons oropharyngés, nasopharyngés ou de salive. Cette approbation intervient avant la saison des virus hivernaux dans l'hémisphère nord et signifie que la société peut désormais vendre le Winterplex 3G au Royaume-Uni. Le Winterplex 3G permet aux systèmes de santé de différencier les infections respiratoires courantes qui présentent des symptômes similaires. Face à la propagation des virus hivernaux, Novacyt continue de surveiller toutes les souches de la grippe A, de la grippe B, du VRS et du SRAS-CoV-2 grâce à son programme de surveillance bioinformatique.