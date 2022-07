Novacyt : nouveau test !

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce le lancement d'un test PCR, destiné à la recherche uniquement (RUO), pour la détection de l'adénovirus F41 en réponse aux récents cas d'hépatite aiguë chez les enfants. Ce lancement élargit le portefeuille de produits de diagnostic PCR en temps réel genesig de Novacyt et s'inscrit dans la stratégie de la société visant à maintenir sa position de premier acteur mondial de la lutte contre les maladies infectieuses. Ce test a été développé sous deux formes, genesig Advanced et genesig Easy, conçues pour la détection in-vitro des génomes de l'adénovirus de l'espèce F sérotype 41, sans détecter les séquences d'adénovirus étroitement apparentées. Le test genesig Advanced de Novacyt est configuré pour être utilisé avec n'importe quelle plateforme de test y compris les instruments MyGo de Novacyt, tandis que le test genesig Easy peut être utilisé sur les instruments q16 et q32 de la société.