Novacyt nomme son directeur financier

(Boursier.com) — Novacyt annonce la nomination de Steve Gibson au poste de directeur financier (CFO) à compter de ce jour. Il deviendra administrateur au conseil d'administration de la société, sous réserve de l'approbation des actionnaires, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle. Il a rejoint Novacyt en 2017 et occupe le poste de directeur des finances du groupe depuis 2020. Avant de rejoindre Novacyt, il avait passé plus de 10 ans dans différents services financiers chez Hewlett-Packard, puis chez Hewlett Packard Enterprise à des postes de niveau hiérarchique de plus en plus élevés. Il est expert-comptable (CIMA) et a plus de 18 ans d'expérience commerciale internationale. James Wakefield, président non exécutif, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Steve en tant que directeur financier. Il nous a impressionnés par son expertise financière et opérationnelle et a joué un rôle déterminant lors de l'acquisition de Yourgene Health plc ainsi que dans la mise en oeuvre des changements stratégiques de la société au cours des deux dernières années".