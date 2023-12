Novacyt : Mise à jour concernant la cession du laboratoire de Taïwan

(Boursier.com) — Novacyt , société internationale de diagnostic moléculaire offrant un large portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce une mise à jour de la cession sous conditions de son laboratoire de Taïwan, qu'elle a acquis dans le cadre de l'acquisition de Yourgene Health plc, finalisée le 8 septembre 2023.

Le 13 juin 2023, Yourgene a annoncé la cession sous conditions de sa filiale taïwanaise, Yourgene Health Taiwan Co Ltd, à INEX Innovate Pte Ltd, société de diagnostic moléculaire basée à Singapour et axée sur la santé féminine et foetale, pour un montant pouvant atteindre 4 millions de dollars américains (environ 3,2 millions de livres sterling).

Comme annoncé précédemment, la cession est conditionnée au fait que Yourgene doit finaliser une restructuration avant clôture en vue de faciliter le transfert des personnes et des actifs conservés à d'autres sociétés du Groupe, qui doit être approuvée par le gouvernement taïwanais, et qu'INEX doit obtenir l'approbation du gouvernement taïwanais pour l'acquisition prévue, comme l'exige la législation pour les acquéreurs non-taïwanais.

La restructuration est désormais terminée, mais les différentes approbations ont pris beaucoup plus de temps que prévu initialement, et la direction ne compte pas que la transaction soit finalisée d'ici la fin de 2023, comme annoncé précédemment.

Les deux parties restent déterminées à finaliser la transaction et le Groupe continue de travailler avec INEX en vue d'obtenir les approbations nécessaires le plus rapidement possible. Novacyt fournira une nouvelle mise à jour sur la cession dans le cadre de son trading update en janvier 2024.