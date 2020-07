Novacyt : les revenus s'envolent avec les tests du COVID-19

Novacyt : les revenus s'envolent avec les tests du COVID-19









(Boursier.com) — Novacyt fait état d'une activité en très forte progression au premier semestre, dopés par la demande pour ses tests du COVID-19. Sur la période, le groupe enregistre en effet un chiffre d'affaires non-audité en hausse de plus de 900% à 72,4 millions d'euros, 91% des ventes ayant été enregistrés au deuxième trimestre. Au premier semestre, le Groupe anticipe un EBITDA de plus de 45 millions d'euros. Cela fait suite au lancement réussi de l'un des premiers tests moléculaires au monde pour la COVID-19, que la société a rapidement développé et lancé en janvier.

Au 30 juin, le niveau de trésorerie du Groupe s'élevait à 20 millions d'euros. Ce niveau élevé de trésorerie inclut des investissements importants pour faire face à la demande de tests COVID-19 qui se poursuivra au second semestre. Ce montant est publié après remboursement intégral de la dette, Novacyt n'ayant plus de dette pour la première fois de son histoire.

La demande de tests COVID-19 de la société reste forte, avec un chiffre d'affaires pour le mois de juin de 25,4 millions d'euros, soit un sixième mois de croissance consécutif. Certains contrats pour la fourniture de tests ont également été prolongés au second semestre de l'année et dans certains cas jusqu'en 2021. L'incidence mondiale quotidienne des infections par le CoV-2 du SRAS continuant d'augmenter, Novacyt s'attend à une demande importante pour le test COVID-19 jusqu'en 2021.

Aux États-Unis, la société a signé un accord majeur pour la distribution de son test du COVID-19 avec un nouveau partenaire stratégique global. Les États-Unis enregistrent une croissance significative des ventes de Novacyt et ce nouvel accord permet à la Société d'accélérer la pénétration de son test COVID-19 sur cet important marché. Cet accord de distribution se concentrera dans un premier temps sur les États-Unis, avec la possibilité de s'étendre à d'autres marchés.

Le Groupe est bien positionné pour répondre aux besoins mondiaux de tests du COVID-19, son test étant désormais commercialisé mondialement. Novacyt dispose également d'une capacité de production, de matières premières et de produits finis suffisants pour répondre à la demande, ayant organisé une augmentation significative de son activité au cours du semestre. Le Groupe continue de s'agrandir, ayant également procédé à un redimensionnement interne et recruté 45 personnes au cours du premier semestre et avec des projets d'investissements supplémentaires pour renforcer la structure au cours du second semestre. Le développement du test COVID-19 du Groupe a fait de Novacyt un pionnier et un leader dans le domaine du diagnostic du COVID-19.

Novacyt reste déterminé à tirer parti de cette position novatrice de niveau mondial pour le test COVID-19 et, plus largement, pour le dépistage des maladies respiratoires. Novacyt investit pour répondre aux besoins non satisfaits du marché et a déjà lancé trois nouveaux produits innovants COVID-HT, Exsig Direct et Exsig Mag, pour aider les laboratoires à tester la COVID-19, ce qui va générer des revenus supplémentaires pour la Société. Novacyt a reçu des premières commandes en juin 2020 suite à leur lancement. Novacyt prévoit de faire le point sur ses investissements en R&D pour soutenir la poursuite de la croissance, dont un certain nombre de nouveaux produits et d'innovations qui seront lancés dans un avenir proche.

Compte tenu de la visibilité issue des commandes, de l'extension des contrats et du lancement de nouveaux produits liés au COVID-19, le Groupe anticipe que le chiffre d'affaires du second semestre sera supérieur à celui du premier semestre et que les marges seront au moins du même ordre. En conséquence, le Groupe devrait continuer à générer des flux de trésorerie importants au second semestre et revoit sa politique d'allocation de capital afin d'améliorer et d'accélérer la création de valeur à long terme grâce à sa stratégie à trois piliers : croissance organique, R&D et acquisitions.