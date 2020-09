Novacyt : les résultats s'envolent, l'EBITDA 2020 devrait dépasser 100 ME

Novacyt : les résultats s'envolent, l'EBITDA 2020 devrait dépasser 100 ME









(Boursier.com) — Novacyt fait état de résultats en très forte croissance au premier semestre, portés par la commercialisation des tests PCR COVID-19. Le spécialiste mondial du diagnostic clinique a ainsi enregistré sur les six premiers mois de l'année un EBITDA de 49,4 millions d'euros contre 0,2 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 72,4 ME (7,2 ME il y a un an). La marge brute s'est renforcée pour atteindre 83% à 60,3 ME, soit une augmentation de 20% et le résultat après impôt des activités poursuivies est de 40,2 ME contre une perte de 1,2 ME au premier semestre 2019. Enfin, la trésorerie s'élève à 19,7 ME à fin juin, après le remboursement de l'ensemble de la dette de long terme et d'importants investissements en fonds de roulement pour assurer la continuité de l'approvisionnement et répondre à la demande de tests COVID-19.

L'objectif à court terme de Novacyt est d'assurer une forte croissance organique du chiffre d'affaires de son activité principale, où la demande pour ses produits, que le Groupe attend en croissance au moins jusqu'au premier semestre 2021 tant que les tests de la COVID-19 se poursuivent. À moyen terme, Novacyt prévoit de tirer parti de sa réputation, de sa connaissance du marché et des relations développées pendant la crise de la COVID-19 pour commercialiser de nouveaux produits et étendre sa présence dans les diagnostics cliniques respiratoires et de transplantation, afin de répondre aux importants besoins non satisfaits du marché. Le Management prévoit de compléter le portefeuille de produits du Groupe et d'étendre ses capacités en réalisant des fusions-acquisitions ciblées et relutive le temps venu.

Le Groupe confirme les prévisions annoncées le 13 juillet selon lesquelles, compte tenu de la visibilité des commandes, de l'extension des contrats et du lancement de nouveaux produits liés à la COVID-19, que le chiffre d'affaires du second semestre soit supérieur à celui du premier semestre et les marges soient au moins du même ordre. Le chiffre d'affaires annuel devrait dépasser 150 millions d'euros et l'EBITDA 100 millions d'euros. Le Groupe prévoit que ce taux de performance financière se prolongera jusqu'au premier semestre 2021. Le Management reste confiant et enthousiaste quant aux perspectives de l'entreprise, non seulement à court terme mais aussi à plus long terme.

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare: "Novacyt s'est transformé au premier semestre 2020, avec une croissance de plus de 900% de notre chiffre d'affaires. Notre trésorerie, qui s'est considérablement renforcée, nous a permis de nous acquitter de toutes nos dettes. La position de leader du Groupe sur le marché des tests PCR pour la COVID-19 a permis d'accroître notre portefeuille clients et de renforcer la réputation de Novacyt comme société innovante et celle de la performance de ses produits, nous permettant ainsi de forger de nombreux partenariats stratégiques.

Sur cette base solide, Novacyt a accéléré sa stratégie renouvelée pour créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires, soutenue au cours des 12 à 18 prochains mois au moins, par le renforcement continu de sa position financière au moyen des flux de trésorerie opérationnels. Nous avons précisément identifié des opportunités de croissance à forte valeur ajoutée sur le marché des diagnostics où Novacyt peut tirer parti de sa position innovante pour développer de nouveaux produits de diagnostic in vitro. En outre, grâce aux nouvelles opportunités issues de la demande croissante de diagnostics et d'investissements de cette industrie, nous prévoyons d'augmenter encore notre chiffre d'affaires et notre rentabilité par des acquisitions ciblées et relutives. Nous pensons que le Groupe est bien positionné pour concrétiser son ambition de devenir un leader du marché des diagnostics cliniques pour les maladies respiratoires et les transplantations".