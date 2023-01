Novacyt : les résultats annuels attendus conformes aux prévisions

(Boursier.com) — Novacyt annonce que son chiffre d'affaires et son EBITDA publiés 2022 devraient être conformes aux prévisions. Les revenus annuels s'élèvent ainsi à 21 millions de livres sterling, contre 92,6 M£ pour l'exercice 2021, en raison de la baisse prévue des ventes liées à Covid-19. Les revenus des produits Covid-19 en 2022 ont totalisé 14,7 M£, ceux du portefeuille non-COVID-19 ont totalisé 6,3 M£. Comme annoncé précédemment, cette baisse est principalement due à la diminution des ventes d'instruments par rapport à 2021 qui avait bénéficié de la demande de COVID-19.

La perte d'EBITDA du Groupe pour l'exercice devrait être d'environ 13,5 M£ avant éléments exceptionnels (2021 : bénéfice de 3,1 M£) en raison de la baisse prévue des revenus et conformément aux prévisions. La trésorerie au 31 décembre 2022 s'élevait à 87 M£ (101,7 M£ en 2021) et la société reste sans dette.

Au cours de l'année 2022, la société a bien progressé dans la transition vers l'abandon du chiffre d'affaires de COVID-19 et a commencé à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance, telle que décrite dans les résultats de l'année 2021. Cela comprenait la diversification de son portefeuille de diagnostics par le biais de la R&D interne, comme l'amélioration de sa capacité de flux de travail moléculaire intégré et évolutif et l'accent mis sur les domaines de maladies infectieuses cibles à forte croissance, ainsi que par des partenariats stratégiques, comme l'accord de distribution signé avec Clonit srl, qui a fourni à Novacyt un accès immédiat à plus de 40 tests marqués CE. Dans le même temps, la Société a relancé son vaste portefeuille de produits destinés uniquement à la recherche et a continué à être le premier intervenant mondial dans la lutte contre les maladies infectieuses.

En outre, à la suite d'un examen stratégique de l'entreprise en 2022, la société a procédé à la fermeture des entreprises Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts afin de se concentrer sur ses pôles de compétences. En conséquence, Novacyt reste bien positionnée pour sa croissance future et pour devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du diagnostic clinique, axée sur les besoins non satisfaits en matière de maladies infectieuses.

La Société a l'intention d'annoncer ses résultats annuels audités de 2022 dans la semaine commençant le 24 avril 2023 et fournira une mise à jour sur les perspectives pour l'année 2023 à ce moment-là.