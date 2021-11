Novacyt : le test PCR en temps réel approuvé au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Suite à l'annonce du 2 novembre, le test PCR en temps réel genesig COVID-19 de la société a été approuvé au Royaume-Uni. Le test genesig COVID-19 est le premier test de Novacyt à être ajouté au registre CTDA et la société va maintenant travailler à la reprise de la vente du produit au Royaume-Uni.

Le test genesig COVID-19 de Novacyt a été lancé le 31 janvier 2020 et a été l'un des premiers tests au monde disponibles sur le marché pour le COVID-19. À ce jour, le test genesig COVID-19, qui cible le gène ORF1ab, continue de pouvoir détecter tous les variants et mutations connus de COVID 19, avec plus de 4,5 millions de séquences analysées, comme le documente le dernier rapport hebdomadaire de surveillance bioinformatique de Novacyt.

Comme annoncé le 2 novembre, la société a soumis 11 produits à l'examen de la CTDA afin de respecter le délai de soumission initial du 1er septembre 2021. Suite à la validation de son test genesig COVID-19, le test PROmate COVID-19 de Novacyt Primerdesign Ltd (englobant les produits PROmate1 Gene q16 et q32) reste sur le protocole temporaire et continue d'être fourni au NHS dans le cadre du PHE National Microbiology Framework. La société attend des informations sur les huit autres produits soumis à la CTDA dans le cadre de son portefeuille de tests COVID-19. A noter que seuls les produits validés, ou les produits sur le protocole temporaire, peuvent être vendus au Royaume-Uni après le 31 octobre 2021.