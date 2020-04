Novacyt : le test COVID-19 éligible à la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS

Novacyt : le test COVID-19 éligible à la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS









(Boursier.com) — Novacyt annonce que son test pour COVID-19 (Z-Path COVID-19-CE IVD) a été listé comme éligible pour l'approvisionnement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du processus d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS. Le test pourra être acheté pendant un an, à moins que les circonstances n'en décident autrement. Le test a été développé par la division de diagnostic moléculaire de Novacyt, Primerdesign, basée à Southampton, au Royaume-Uni.

La liste d'utilisation d'urgence est une procédure basée sur le risque pour évaluer et répertorier les vaccins, les produits thérapeutiques et les diagnostics in vitro non homologués, dans le but ultime d'accélérer la mise à disposition de ces produits aux personnes touchées par une urgence de santé publique. Elle aidera les agences d'achat des Nations unies et les États membres intéressés à déterminer l'acceptabilité de l'utilisation de produits spécifiques, sur la base d'un ensemble essentiel de données disponibles sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et les performances. La procédure est un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent soumettre leurs produits en vue de leur utilisation en cas d'urgence sanitaire, explique encore Novacyt.