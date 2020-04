Novacyt : le test COVID-19 disponible pour une distribution immédiate

(Boursier.com) — Novacyt confirme que le Centre National de Référence des Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe) de l'Institut Pasteur a approuvé le test COVID-19 développé par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire du Groupe.

Le test marqué CE est disponible pour une distribution immédiate sur le marché français.

Le 2 avril, Novacyt a également reçu l'approbation de son test COVID-19 par le Ministère de la santé de Thaïlande.

Le test COVID-19 de Primerdesign a été accrédité par un certain nombre d'autorités réglementaires mondiales de premier plan, dont Public Health England et la Food and Drug Administration américaine. Outre le test actuellement approuvé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Inde, aux Philippines, en Argentine et en Thaïlande, il est disponible sur les marchés qui acceptent directement l'accréditation du marquage CE sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autre approbation.