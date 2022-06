Novacyt : Lancement du test de dépistage de la variole du singe

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste international du diagnostic clinique, annonce le lancement de son test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) du virus de la variole du singe, à usage de recherche uniquement (RUO), en réponse à la récente propagation du virus dans des pays non endémiques.

Le lancement de ce test complète le portefeuille de produits de diagnostic PCR en temps réel genesig de Novacyt et s'inscrit dans la stratégie de la Société de maintenir sa position de leader mondial des maladies infectieuses.

La variole du singe est une maladie virale rare qui sévit principalement en Afrique centrale et de l'Ouest. Le virus de la variole du singe est zoonotique, ce qui signifie que la transmission se fait principalement entre l'animal et l'homme ; toutefois, une transmission interhumaine est également possible par contact avec des lésions cutanées, des liquides organiques et des sécrétions respiratoires d'animaux ou d'hommes infectés. Les manifestations cliniques chez l'homme sont similaires à celles de la variole : fièvre, maux de tête, gonflement des ganglions lymphatiques, fatigue et douleurs musculaires, accompagnés des lésions caractéristiques de la variole.

Le test RUO pour la variole du singe de Novacyt a été développé sous deux formes, "genesig easy" et "genesig advanced", pour la détection quantitative et qualitative du génome du virus des variants centrafricain et ouest-africain. Les deux formes analysent l'ADN extrait d'échantillons de sérum, d'exsudat de lésion ou de croûte provenant d'espèces humaines ou animales.

Le test "genesig advanced" est conçu pour être utilisé avec n'importe quelle plateforme de test de type ouvert, y compris le dispositif MyGo de Novacyt. Le test "genesig easy" est, pour sa part, destiné à un usage sur les dispositifs q16 et q32 de la Société. Le test avancé est quantitatif s'il est effectué avec la courbe standard recommandée ; il peut également être effectué sans courbe standard et donner un résultat qualitatif. Le "easy kit" (q16 et q32 uniquement) ne nécessite pas de courbe standard ; le logiciel analyse les résultats de l'échantillon et le contrôle pour donner un résultat semi-quantitatif.