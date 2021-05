Novacyt lance VersaLab Portable

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Novacyt annonce l'expansion de son portefeuille de produits VersaLab avec le lancement de VersaLab P, afin d'offrir un niveau de soutien supplémentaire dans les environnements de dépistage au chevet du patient. VersaLab a été lancé en décembre 2020 pour soutenir le dépistage des maladies infectieuses dans le secteur privé, initialement axé sur la Covid-19. Novacyt a complété son portefeuille de produits VersaLab en mars 2021 avec le lancement des laboratoires de traitement mobiles (MPL - Mobile Processing Laboratories) VersaLab.

Novacyt estime que VersaLab Portable est un nouvel élément important de sa stratégie commerciale, car le groupe cherche à étendre sa portée dans le domaine du dépistage dans le secteur privé, notamment sur les marchés à l'international. Le produit est un "laboratoire PCR en boîte" ("PCR lab in a box") et, en tant que tel, est livré avec tout l'équipement nécessaire pour fournir des tests PCR au chevet du patient en utilisant le flux de travail PROmate de Novacyt dans des environnements non cliniques, tels que les bureaux et les lieux de travail.

VersaLab Portable a été conçu plus particulièrement en ciblant les petites et moyennes organisations, qui représentent une opportunité de marché croissante pour Novacyt. Parmi les autres applications potentielles, citons les événements et installations sportives, les établissements d'enseignement, l'industrie des loisirs, les bases humanitaires et le commerce de détail.

PROmate est le seul test rapide Covid-19 PCR direct approuvé par le groupe de validation technique (TVG - Technical Validation Group) du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC). Le flux de travail unique de PROmate permet à Novacyt de fournir des résultats rapides aux patients en moins de 80 minutes, ce qui permet de gagner du temps et de minimiser le risque de propagation des infections.