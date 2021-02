Novacyt lance une gamme de tests de génotypage par PCR pour détecter les variants

Novacyt lance une gamme de tests de génotypage par PCR pour détecter les variants









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Novacyt lance une gamme innovante de tests (sous la marque SNPsig) pour aider au diagnostic des nouveaux variants du virus du SARS-CoV-2. La gamme actuelle de produits Covid-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) de Novacyt reste très fiable dans la détection de toutes les souches connues du SARS-CoV-2, et le lancement de la nouvelle gamme SNPsig "complète et élargit l'offre du groupe pour répondre à l'évolution rapide des besoins de génotypage des variants par PCR".

Comme le note le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (US Centers for Disease Control and Prevention), de multiples variants du SARS-CoV-2 sont apparus fin 2020. Les trois variants les plus notables ont été identifiés à partir de leur origine de déclaration, à savoir le Royaume-Uni (20I/501Y.V1 ou B.1.1.7), l'Afrique du Sud (20H/501Y.V2 ou B.1.351) et le Brésil (20J/501Y.V3 ou B.1.1.28), mais sont désormais répandus dans le monde entier. L'émergence de ces variants a été signalée dans toute l'Europe, dans 32 États des États-Unis, au Japon, en Afrique et en Amérique latine et devrait avoir un impact significatif sur les soins cliniques des patients, sur le contrôle des maladies dans les environnements communautaires et sur les stratégies épidémiologiques nationales, en raison des éléments de preuve suggérant que ces variants sont associés à une augmentation de la mortalité et de la transmission.

Le suivi des variants peut également contribuer à l'efficacité des efforts de vaccination, en particulier si, comme le décrivent des publications récentes, l'émergence de variants pourrait avoir un impact sur l'efficacité des vaccins. Les tests SNPsig offrent la possibilité de suivre les variants sur site et de générer un résultat en quelques heures par rapport à l'approche actuelle de séquençage nouvelle génération, qui est généralement limitée par une capacité restreinte, son coût ainsi qu'un délai d'exécution de plusieurs jours, étant effectué hors site.

Le groupe de surveillance bio-informatique de Novacyt a travaillé avec un réseau mondial de virologues suivant les variants afin d'identifier les mutations ou les polymorphismes à nucléotide unique (SNP - Single Nucleotide Polymorphisms) déterminant pour chaque variant. À partir de cette analyse, Novacyt a développé et breveté la gamme SNPsig qui est l'une des premières disponibles sur le marché pour la détection des variants. Les trois premiers tests SNPsig lancés aujourd'hui permettent d'identifier le virus non-variant et les variants du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud ou du Brésil, ainsi que tout variant portant la mutation N501Y.

Le prochain produit de la gamme SNPsig, dont le lancement est prévu prochainement, sera un panel de tests, connu sous le nom de VariPLEX, permettant de détecter ces trois variants et deux autres mutations clés identifiées par l'Organisation mondiale de la santé dans un seul test. Le groupe de surveillance bio-informatique de Novacyt reste très vigilant et, à mesure que de nouvelles mutations significatives seront identifiées, celles-ci seront ajoutées à la gamme SNPsig.

Les tests SNPsig sont conçus pour fonctionner sur les dispositifs des laboratoires centraux et sur les dispositifs PCR rapides q16 et q32 du Groupe en tant que produits destinés uniquement à la recherche (RUO - Research-Use-Only ). Novacyt prévoit de lancer le mois prochain les tests de diagnostic clinique approuvés par les autorités réglementaires.

Les trois premiers tests SNPsig sont en cours de déploiement auprès d'un consortium international de laboratoires universitaires et de santé publique de premier plan au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine réunis par Novacyt pour soutenir une étude de surveillance du diagnostic des variants.