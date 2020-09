Novacyt : lance un test sérologique pour le Covid-19

(Boursier.com) — Novacyt fait part du lancement d'un test sérologique (détection d'anticorps) immuno-enzymatique (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ou ELISA) à 96 puits marqué CE pour la détection d'anticorps IgG contre le CoV-2 du SRAS provenant d'échantillons de plasma et de sérum.

Le test a été lancé par Microgen Bioproducts Limited (Microgen), faisant partie de Lab21, la division de Novacyt spécialisée dans le diagnostic des protéines. Le nouveau test de détection d'anticorps complète la gamme de produits COVID-19 existante de Novacyt, en particulier le test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) de la COVID-19 du Groupe, afin de fournir aux cliniciens les outils de diagnostic permettant de détecter et de différencier les infections actives des infections antérieures chez les patients.

Le nouveau test de détection d'anticorps a été validé dans le cadre de l'analyse de 1.673 échantillons de patients (112 échantillons positifs et 1 561 échantillons négatifs). Le test a démontré une sensibilité de 100% chez les patients qui ont été testés 14 jours après avoir été testés positifs par PCR. Le test a également démontré une spécificité de 99,4%.

Le test ELISA a été conçu pour être utilisé dans tous les laboratoires centraux établis et suit un protocole ELISA standard qui le rend compatible avec la plupart des systèmes automatisés de plaques de 96 puits. Novacyt dispose d'une capacité de production suffisante pour livrer plus de trois millions de tests de détection d'anticorps par mois dans un premier temps et travaille avec son partenaire industriel pour faire en sorte que cette capacité puisse être augmentée en fonction de la demande.