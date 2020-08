Novacyt lance un nouveau panel de test respiratoire

Novacyt a obtenu le marquage CE pour son nouveau panel de test respiratoire d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), Winterplex, ainsi que son lancement.

Le 27 juillet, le groupe annonçait le développement d'un panel de test respiratoire, y compris son test PCR haute performance de la COVID-19. Le panel de tests Winterplex comprend une cible à 2 gènes spécifique à la COVID-19 et peut différencier les grippes A et B du virus respiratoire syncytial (VRS). Les données des essais cliniques ont démontré 100% de spécificité et entre 96% et 100% de sensibilité pour l'ensemble du panel.

Les professionnels de santé sont confrontés à des difficultés car ils doivent différencier la COVID-19 des autres maladies respiratoires, en particulier lors d'une épidémie de grippe saisonnière, les patients présentant des symptômes similaires. C'est pourquoi il est nécessaire de développer des panels de test respiratoire capables de diagnostiquer et de distinguer la différence entre les types de grippe et la COVID-19, détaille la société.

Le panel peut être utilisé sur n'importe quelle plateforme PCR ouverte, dont q32, l'instrument portable exclusif du Groupe. Le Groupe est en mesure d'utiliser ses capacités de production courantes pour le panel et pense pouvoir répondre à la demande mondiale attendue pour le produit. Ce panel de test respiratoire devrait contribuer à générer des revenus significatifs pour la société.